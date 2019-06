Une des femmes qui ont contribué à faire circuler l’hashtag #ChinaWakeUp a déclaré à la rédaction des Observateurs de France 24 qu’à cause de la censure, les utilisateurs chinois des réseaux sociaux peuvent rarement prendre connaissance de ce genre de campagnes quand elles ont lieu à l’étranger. Elle a préféré ne pas dévoiler son identité, par peur d'éventuelles représailles pour avoir parlé à un média étranger :



Des utilisateurs sur Weibo ont vu l'hashtag circuler sur Twitter. J'ai utilisé un VPN car je voulais voir par moi-même. Les femmes que l'on voit sur ces photos sont inconscientes, et les comptes parlent de la drogue du viol, de droguer les femmes et de viol. J'ai donc pris des captures d'écran et je les ai partagées sur Weibo.



Je n'ai pas reconnu ces comptes Twitter mais la pratique est courante en Chine. Mes amies et moi avons déjà signalé à la police d'Internet des sites chinois qui vendent des drogues du viol et des vidéos pédophiles. Certains de ces sites ont été fermés depuis.



C’est la première fois que je vois des gens en parler en Russie, mais j’imagine que c’est déjà arrivé, y compris dans d’autres pays. De manière générale, c’est bien d’en parler. Mais il faut aussi agir sur un plan officiel et à grande échelle. Car si l’on se contente simplement de supprimer ces comptes, les vendeurs en créeront d’autres et la pratique continuera. Et le problème de fond ne sera pas réglé.



Des utilisateurs de l’hashtag #ChinaWakeUp sur Twitter avaient signalé ces comptes. Un certain nombre d'entre eux ont été suspendus.

Dans un courrier électronique adressé aux Observateurs de France 24, un porte-parole de Twitter a déclaré que le réseau social était au courant de cette pratique : "Nous renforçons drastiquement notre politique contre ce genre de comptes. Les menaces physiques, l’exposition de personnes de manière explicitement sexuelle et tout autre message incitant à des conduites sexuelles abusives sont en violation avec les règles de Twitter."



Pour sa part, l’utilisatrice de Weibo affirme avoir signalé les comptes Twitter concernés à la police d’Internet en Chine mais qu’elle n’a encore reçu aucune réponse.



Sur Weibo, l’hashtag #ChinaWakeUp a été utilisé pour sensibiliser à des causes féministes et dénoncer le harcèlement et l’abus. Certains utilisateurs ont également signalé que des caméras peuvent parfois être cachées dans les toilettes ou les chambres d’hôtel afin d’espionner les femmes. D’autres ont appelé les femmes à se soutenir les unes les autres et à se battre pour l’égalité des sexes en Chine.



Un utilisateur de Weibo partage un message sous l'hashtag #ChinaWakeUp pour alerter les femmes sur les caméras cachées.

L’utilisatrice de Weibo ajoute : "Il s’agit de sensibiliser aux droits des femmes et à leur sécurité. C’est pour ça que je voulais partager ce que j’avais vu avec les autres utilisateurs."