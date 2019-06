Après la mort de commerçants de l’ethnie Lendu le 10 juin, les attaques se sont multipliées contre des membres de la communauté Héma dans la région de Djugu. Interrogé par Jeune Afrique , le gouverneur de l’Ituri, Jean Bamanisa Saïdi, a affirmé que les auteurs des massacres étaient "des milices Lendu installées dans la forêt de Wago et dirigées par un certain Mathieu Ngudjolo". Le bilan des massacres reste difficile à établir . Ils ont en tout cas causé le déplacement de 300 000 personnes, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) Des affrontements entre les mêmes communautés avaient fait des dizaines de milliers de morts en Ituri entre 1999 et 2003, l’opération Artémis menée par l’Union européenne y ayant mis temporairement fin, jusqu’à la résurgence des violences fin 2017.Le vendredi 14 juin à Bunia, la capitale de la province qui accueille des dizaines de milliers de déplacés , les cercueils de quatre victimes ont été portés par une foule de manifestants.