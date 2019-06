Gudmundur Ogmundson est l'auteur des huit photos. Il est garde-forestier dans le parc du Vatnajökull.

Je travaillais déjà dans le parc en 2012 et je savais que ce glacier reculait. Mais quand vous vivez à côté d'un glacier et que vous le voyez tous les jours, vous ne réalisez pas forcément qu'il est en train de fondre doucement.

En fait, ce projet photo est né un peu d'une coïncidence : en 2012, j'avais acheté un nouvel objectif pour mon appareil et j'ai pris des photos du glacier de Skaftafell. L'année suivante, en regardant mes photos, je me suis dit ça serait intéressant de refaire la photo depuis le même point de vue et à la même période de l'année, pour voir si on remarquait des différences. Et comme effectivement, dès 2013, la partie visible depuis ce point de vue avait diminué, j'ai recommencé chaque année, entre février et avril selon mes possibilités.





Les photos de Gudmundur Ogmundson.

Le point de vue depuis lequel j'ai pris les photos est celui qui donnait la meilleure vue sur cette partie du glacier quand elle existait encore. Chaque année, je pouvais constater grâce aux photos que le glacier rétrécissait et reculait. Ça n'a rien de surprenant, c'est le cas de tous les glaciers d'Islande. Je pense qu'il n'y a aucun doute possible sur le fait que ça soit lié au changement climatique.

Il y a de sérieuses conséquences à ce phénomène. Les glaciers sont des réserves d'eau importante, notamment pour la production d'énergie hydroélectrique [l'Islande produit plus de 80 % de son électricité avec des centrales hydroélectriques, NDLR]. La fonte fournit plus d'eau, donc c'est plutôt bénéfique pour les usines... pour le moment. À terme, elles pourraient manquer de ressources. Par ailleurs, les glaciers sont des réserves d'eau potable. Enfin, cette fonte modifie les écosystèmes des zones humides proches des glaciers, qui vont devenir plus sèches. Cela risque d'avoir un impact sur les plantes qui y poussent, mais aussi les insectes et les animaux, notamment les oiseaux, qui les fréquentent, qui ne s'y retrouveront plus et iront donc ailleurs.