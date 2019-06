Les images sont difficilement soutenables : une douzaine d’hommes attaquent un ours qui semble étourdi, en lui lançant des pierres. On peut entendre tout le long une femme les implorer d’arrêter, sans que personne ne l’écoute. Dès sa publication, la vidéo est devenue virale en Iran, et des internautes en colères cherchaient à en identifier le responsable.À la fin d’une version longue de la vidéo, l’ours semble inconscient et on voit des hommes le traîner au bord d’une route par une corde nouée autour de son cou.

Les images de la vidéo étant choquantes, nous n’en publions que quelques captures d’écran.

Capture d'écran de la vidéo



تصویرهایی هست که هیچ‌وقت از یادم نمی‌ره و با این‌که اون‌جا نبودم، شرمنده‌م می‌کنه. یکی اون خرس که سنگ می‌خورد و تا آخر هم نتونستم ببینم. تصویر تنها بودنش تا مرگ با منه. Shadi Beyzaei (@Shadibeyzaei) 16 juin 2019

Il y a des images que je n'oublierai jamais, et qui me font honte même si je n'étais pas là. L'une d'elle est cet ours lapidé. L'image de sa solitude restera avec moi jusqu'à sa mort.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont fait part de leur émotion devant la violence de la scène