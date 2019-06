Notre Observateur Alex Hofford, photojournaliste et expert en conservation du milieu marin, vit à Hong Kong depuis 22 ans. Il a suivi mercredi la journée de manifestation.

J’ai assisté à de nombreuses manifestations à Hong Kong, notamment celles du mouvement des parapluies en 2014, ou encore celles demandant l’indépendance en 2016.

Mais aujourd’hui, je trouve que ces manifestations sont plus "sombres" : à la fois dans la couleur, car tout le monde est vêtu de noir, avec des cagoules ou des masques pour ne pas être reconnu et poursuivi. Mais aussi dans la forme, où, sans être violents, les manifestants sont plus radicaux, beaucoup plus déterminés. Une image m’a marqué : j’ai vu des enfants très jeunes tous vêtus de noir et porter des masques ; ça avait quelque chose de très fort, comme si même ces enfants ne se sentaient pas en sécurité, et demandaient l’anonymat pour éviter d’être interpellés.

Suddenly a torrential downpour at the junction of Lung Wo Road and Tim Wa Avenue.#antiELAB #AntiExtraditionBill pic.twitter.com/yfUvVkbDyI Alex Hofford (@alexhofford) 12 juin 2019

Masques portés par des manifestants. Photo Alex Hofford.

L’attitude de la police s’est aussi radicalisée : ils veulent à tout prix empêcher les manifestants de bloquer les routes permettant l’accès au Parlement, et n’hésitent pas à employer la force. C’est comme si les précédents mouvements, comme celui de Occupy en 2016, avaient été un round d’observation. Cette fois, on sent que manifestants et forces de l’ordre essaient d’avoir un coup d’avance sur l’autre pour ne pas se laisser dépasser.

"Un endroit intéressant pour laisser une pierre". Les manifestants utilisent toutes les stratégies pour bloquer les routes. Photo Alex Hofford.

"Des parapluies pour se protéger de la pluie… et des policiers ! "

Ce qui ne change pas, c’est la très bonne organisation et la solidarité des manifestants. Beaucoup d’informations circulent rapidement dans des groupes Telegram [une application de messagerie instantanée cryptée, NDLR]. On voit régulièrement des inconnus avec leurs camions organiser des distributions d’eau saline [destinée à limiter les effets des gaz lacrymogènes, NDLR] ou d’autres distribuer du pain, des fruits, voire mêmes des bonbons pour les enfants.





Supply station with zip ties, medical supplies, helmets. pic.twitter.com/OHvc8QVxGb Alex Hofford (@alexhofford) 12 juin 2019

"Station de ravitaillement avec des bracelets en plastique, des médicaments ou des casques de protection". Photo Alex Hofford.

D’autres distribuent même des parapluies, pas seulement en référence au mouvement des parapluies d’il y a cinq ans : c’est à la fois parce qu’il pleut en ce moment à Hong Kong, mais surtout pour se protéger des projectiles lancés par les policiers. J’ai même été témoin d’une scène où une file de personne se passait un inhalateur pour lutter contre les effets du gaz lacrymogène et retrouver un second souffle [sur d’autres vidéos, par exemple celle-ci, les manifestants s’organisent pour éteindre immédiatement une bombe lacrymogène, NDLR].

"Je pense que cela peut durer au moins encore une semaine "

Ce qui est très impressionnant, c’est qu’on voit même des grandes entreprises bancaires afficher sur leur devanture que leurs employés peuvent ne pas travailler ce mercredi [d’autres multinationales, notamment le cabinet d’audit Deloitte, ont autorisé leurs employés à travailler de chez eux, NDLR]. Dans les rues, on retrouve toutes les catégories sociales, et tous les âges. Je ne connais pas une personne à Hong Kong qui est favorable à cette loi.

Big Brother is NOT watching you. At least in this corner by the Lennon Wall.#antiELAB #AntiExtraditionBill pic.twitter.com/sts512aDLu Alex Hofford (@alexhofford) 12 juin 2019

"Big Brother ne vous regarde plus. Au moins à cet endroit près du "Lennon Wall". Photo Alex Hofford

Lorsque je couvrais les manifestations mercredi, la chef de l’exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré que les manifestations étaient officiellement des "émeutes ". Ça va très clairement attiser les tensions, et j’ai le sentiment que nous en avons encore pour un moment, je sens les Hongkongais très déterminés.





"ça a été une longue journée pour tout le monde. Des policiers prennent une pause". Photo Alex Hofford.