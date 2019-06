Dans cet épisode, Julia Bayer , membre du collectif Quiztime et journaliste pour la Deutsche Welle explique autour d’un exemple qu’elle a publié sur Twitter, comment il était possible de retrouver l’endroit où elle avait pris cette photo.Pour participer à ce jeu en ligne, vous pouvez vous abonner au compte Twitter Quiztime Et si vous voulez revoir plus d’épisodes de Info ou Intox, cliquez sur l’image ci-dessous :