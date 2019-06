La plupart du temps nous essayons de bloquer symboliquement les navires de croisières. On les empêche par exemple d’accoster en nous jetant dans l’eau.



Nous occupons aussi le canal avec des petits bateaux, d’une taille qui respecte la lagune et nous partons à l’abordage des paquebots en faisant beaucoup de bruit, jusqu’à ce que la police nous fasse partir. Nous espérons qu’en nous voyant les passagers des croisières se posent des questions et peut-être que la prochaine fois, ils viendront à Venise en train !



Mais cette fois nous voulons faire plus. Malgré l’accident, les paquebots n'ont pas arrêté de venir dans la lagune, c’est une offense aux habitants de Venise. Samedi 8 juin, nous attendons des milliers de personnes pour manifester pour l’interdiction des paquebots dans la lagune.



Nous voulons aller sur la place Saint-Marc qui est interdite aux manifestations. Nous avons demandé une dérogation : pourquoi les paquebots auraient le droit d’aller place Saint-Marc et pas les citoyens ! C’est le symbole de la Venise exploitée par le tourisme de masse : Saint-Marc, c’est le centre de notre ville, pourtant vous n’y trouverez jamais aucun Vénitien.

Habitués à se battre contre beaucoup plus gros qu’eux, les activistes du Comitato No grandi navi comptent profiter de l’événement pour amplifier la résonnance de leurs revendications :En plus du risque d’accident, les militants anti-"grandi navi" pointent du doigt l’enjeu sanitaire et écologique d’une interdiction des paquebots dans la lagune, voire d’une réduction de leur trafic : selon une étude publiée le 5 juin par l’ONG Transport et Environnement, les 94 bateaux du leader mondial de la croisière de luxe, Carnival Corporation, ont émis à eux seuls en 2017 dix fois plus d’oxyde de soufre autour des côtes européennes que l’ensemble des voitures d’Europe.