Au lendemain de la dispersion sanglante du sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum, l’opposition soudanaise a mené de nouvelles actions de désobéissance civile, mardi 4 juin. Dans plusieurs quartiers, des Soudanais se sont rassemblés dans les rues pour effectuer la prière de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de ramadan. Un geste qui vise à narguer les autorités... qui ont fixé la date de cette fête à mercredi. Beaucoup de commerçants ont eux marqué leur défiance en baissant rideau.

Lundi 3 juin à l’aube, les Forces de soutien rapide (FSR), une unité composée à l’origine des miliciens arabes du Darfour, ont violemment évacué le sit-in des manifestants devant quartier général de l’armée à Khartoum, faisant plus de 35 morts selon l’opposition soudanaise. De nombreuses victimes ont été tuées par balles.

Dénonçant un "massacre "contre des manifestants pacifiques, l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), qui regroupe des représentants des manifestants dans les négociations avec l'armée, a appelé à fêter l'Aïd el-Fitr mardi, ainsi qu’à une grève et à la désobéissance civile "indéfinie" pour renverser le pouvoir militaire. La date de la fin du ramadan varie en fonction du cycle lunaire, et est sujette à différentes interprétations selon les pays. Plusieurs pays célèbrent l’Aïd el-Fitr mardi, mais les autorités soudanaises avaient fixé la célébration à mercredi. Les opposants ont donc voulu marquer leur désaccord en devançant cette date.

Dans la matinée de mardi, le Conseil militaire de transition, qui dirige le pays d’une main de fer depuis la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril, a fait voler en éclats plusieurs semaines de négociations pour le partage du pouvoir avec les civils : il a annoncé l’annulation de tous les accords passés avec l'opposition et l'organisation d'élections sous neuf mois.

Les autorités militaires ont aussi bloqué l’accès à Internet dans le pays depuis la soirée de lundi. Seuls deux opérateurs restaient partiellement accessibles mardi selon des témoignages d’activistes sur place, Sudani ADSL et Canar. Des utilisateurs sont ainsi parvenus à partager des vidéos montrant la situation à Khartoum.

Sur les images ci-dessous, des groupes de citoyens se sont rassemblés pour accomplir la prière de l'Aïd.





Images tournées dans le quartier de Shambat, à Khartoum.







صلاة العيد و بعدها صلاة الغائب من مسجد الصحابة في بري امتداد ناصر

منقول من الفيسبوك #SudanUprising #عيد_شهيد pic.twitter.com/mFie0WvUok your queen. (@ranayakhii) 4 juin 2019

Prière de l’Aïd dans le quartier de Berri.





صلاة العيد والغائب في ابو آدم

تسقط بس



قدر القدرة

فعلوا الهاشتاق#Google_Open_Internet_For_Sudan#اعيدو_الإنترنت_في_السودان#مجزرة_القيادة_العامة pic.twitter.com/YHBadtK6al عثمان إدريس (@manomanoafrican) 4 juin 2019

Prière dans le quartier de Abou Adam, à Khartoum.



Après la prière, des groupes de manifestants ont tenté de marcher dans les rues, mais ont été dispersés par les FSR, qui ont tiré en l’air, selon des témoignages d’activistes.





Manifestation dans la rue Oumak, à Khartoum.





💢 قبل قليل حوالي الساعة 8:30 Am

إطلاق بمبان ورصاص لتفريق صلاة العيد في بحري#مجزره_القياده_العامه#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/gLCQeCjgTB عصماء (@star__lordette) 4 juin 2019

Des éléments des FSR font usage de gaz lacrymogènes et de balles réelles pour disperser les manifestants dans le quartier de Bahri.