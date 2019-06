Les médecins et autres infirmiers qui occupaient des postes de secours à différents endroits du sit-in n’ont pas été épargnés par les forces de sécurité, alors même qu’ils arboraient des insignes et des brassards précisant leur fonction. Khalid K. est bénévole pour une pharmacie qui était aménagée dans l'une des tentes du sit-in.

"Vers 6 heures du matin, nous avions reçu 86 blessés. Parmi eux, il y avait beaucoup de blessés par balles. Peu après 6 heures, j’ai été arrêté en compagnie de trois médecins par les FSR. Les médecins ont montré leurs insignes, mais les FSR n’ont rien voulu savoir. Insultes, coups de bâtons : ils nous ont trainés comme du bétail, avec les blessés, vers un hôpital proche, Al-Mo'alem. Ils nous ont retenus environ une heure dans cet hôpital, avant de nous libérer.



ATTENTION : CES IMAGES PEUVENT CHOQUER



Images montrant des memebres des FSR s'acharner à coups de bâtons sur un manifestant.



Tous les accès du quartier étaient bloqués par les forces de sécurité. On a emprunté la seule rue qui permettait de quitter le quartier. Sur le chemin, les FSR nous ont encore roué de coups de bâtons."



Dès 11 heures du matin, les forces de sécurité ont installé des barrages routiers dans les rues principales de Khartoum et de la ville de voisine d’Oumdorman, et n’ont pas hésité à faire usage de balles réelles contre ceux qui s’aventuraient à manifester.



La vidéo ci-dessous notamment a été filmée par notre Observateur Moussa K., à Oumdourman. On y voit les manifestants fuir sous les balles des FSR.





Vidéo transmise par notre Observateur, montrant des manifestans fuiant les tirs de l'armée dans un quartrier d'Oumdorman.



Le Comité central des médecins soudanais, proche de la contestation, a indiqué que l’opération d'évacuation avait fait "au moins 13 morts" et "centaines de blessés". Dans la soirée le bilan s'est élevé à "au moins 30 morts", selon cette même source.

L'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance du mouvement de contestation, a annoncé l’arrêt de tout "contact politique" avec le Conseil militaire qui dirige le pays depuis la chute de l’ancien président Omar el-Béchir, le 11 avril, qui a quitté le pouvoir suite à un important mouvement de contestation.