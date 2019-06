Il n’y a jamais eu d’éléphants en ville, d’habitude il faut aller près de la forêt pour en voir. Alors tout le monde voulait s’en approcher, moi j’ai fait un selfie et je suis même allé en toucher un parce qu’ils n’étaient pas agressifs !

Malgré l’excitation de la foule, ils gardent leur calme. Deux éléphants, un mâle adulte et son éléphanteau, ont fait irruption le 29 mai dans le quartier de Boma, à Nzérékoré, la deuxième ville la plus peuplée de la République de Guinée, dans le sud-est du pays.Les habitants sont sortis en masse pour aller à leur rencontre et filmer ces pachydermes, que beaucoup voyaient pour la première fois, comme Sekouba Beréte, chauffeur de taxi à Nzérékoré :