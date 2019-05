Au moins 200 personnes ont été arrêtées par un groupe de miliciens armés – les "Patriotes constitutionnels unis" – à la mi-avril, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Elles ont ensuite été remises au service des frontières. Pas peu fiers de cette opération, les miliciens ont diffusé une vidéo en direct sur les réseaux sociaux, pour dénoncer "l’invasion" dont ils se disent être victimes. Ce groupe inquiète les défenseurs des droits de l’Homme, d'autant plus qu'il bénéficie de la complaisance du service des frontières.



La vidéo diffusée à la mi-avril a été tournée dans la nuit près de Sunland Park, une ville située dans l’État du Nouveau-Mexique, à la frontière avec le Mexique. On y voit des personnes assises sur le sol – dont des enfants en bas âge – visiblement apeurées. La femme qui tourne la vidéo les éclaire avec une lampe, tout en commentant : "Ils sont sûrement 200 et ils continuent d’arriver !" (1’08), "c’est ça qui traverse notre frontière, avant qu’on ne construise le mur" (11’10), "c’est une invasion" (11’38).

Dès le début de la vidéo, elle fait également référence au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis : "Quelqu’un a appelé le service des frontières ?" (0’28) Au bout de 5 minutes environ, on aperçoit plusieurs agents de ce service. Ces derniers demandent ensuite aux migrants de se lever et de les suivre.



Publiée à la mi-avril, cette vidéo de 41 minutes comptabilise plus de 114 000 vues.



Ce n’est pas la première fois que les "Patriotes constitutionnels unis" arrêtent des personnes à la frontière. Ce groupe avait déjà publié de nombreuses vidéos similaires sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, sauf qu’il n’avait jamais arrêté autant de personnes à la fois.





Vidéo publiée le 18 avril.