L’image est impressionnante : des enfants et des jeunes hommes qui courent pour échapper à un missile bien visible, à quelques mètres à peine au-dessus de leurs têtes. La légende situe la scène dans la bande de Gaza (Palestine) et indique qu'il s'agit d’un "missile israélien lancé par un avion". Capter cet instant en photo : une prouesse technique que certains commentaires jugent irréalisable, suspectant la photo d’être "truquée".La photographie est cependant bien authentique mais elle doit certainement ses 40 000 partages sur Facebook aux violences qui ont eu lieu début mai entre Israël et la bande de Gaza. Le dimanche 5 mai, jour où ce cliché a été posté, 19 Palestiniens étaient tués à Gaza par une frappe israélienne, en riposte à des tirs de roquettes palestiniennes ayant causé la mort de quatre israéliens Une recherche d’image inversée permet de retrouver la photographie originale prise par Mahmud Hams , photoreporter pour l’AFP à Gaza, et a même été récompensée pa r le "Trophée Photo" du Prix Bayeux des correspondants de guerre en… 2007 . L’image est donc vraie, mais beaucoup plus ancienne que ce que suggère cette publication.