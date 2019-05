Photos envoyées par notre Observateur dans un amphi de l'université Nangui Abrogoua (mai 2019).



Et sur place, les conditions ne sont pas très bonnes. On a du mal à travailler. On mange et on dort dans les mêmes salles que celles où on a cours le lendemain. On essaie de nettoyer pour ne pas laisser traîner de la nourriture, mais l'hygiène reste minimale. Il est interdit de ramener des matelas car il n'y a pas où les stocker après.



Donc on dort par terre, sur les bancs… Pour aller se laver, c'est aussi compliqué. Les toilettes sont insalubres, impraticables, à mon avis on peut y attraper des maladies ! Parfois, on attend la tombée de la nuit pour aller se rincer dehors un peu. D'autres se lavent dans les lavabos, ou ne se lavent pas.



Nos affaires sont entassées devant les toilettes, parce qu'on n'a pas où les mettre. On est censés être les futurs cadres de la santé, on nous fait croire que tout ira mieux, mais j'ai juste l'impression que cela gâche notre scolarité. Heureusement, entre nous, l'ambiance est solidaire.