André Bumia supervise le sanctuaire où sont recueillis les bébés gorilles dont les parents ont été tués. Il constate donc au quotidien les menaces qui pèsent sur les plus célèbres habitants du parc national des Virunga. Les principales menaces sont liées aux milices armées qui se réfugient dans le parc, qui braconnent et tuent régulièrement des gardes en patrouille. La faune et la flore sont également mises en danger par les populations voisines, qui coupent les arbres pour produire du charbon destiné à la vente.