Dans le Nord-Kivu, éradiquer Ebola est un défi. Dès le début de l’épidémie, le travail de la riposte dans cette province s’est heurté à l’hostilité des habitants et à l'instrumentalisation politique de la maladie. Depuis sa déclaration en août 2018, plus de mille personnes sont décédées et le nombre de cas détectés continue d’augmenter.À Beni et à Butembo, la méfiance envers les équipes chargées de la riposte s’est traduite par des violences répétées. Depuis février, un infirmier et un médecin camerounais de l’OMS ont été tués dans des attaques attribuées à des milices.Sur les réseaux sociaux, les rumeurs ont renforcé la psychose et rendu difficile le travail de sensibilisation. Pour certains, Ebola n'existerait pas ou serait une manipulation pour décimer la population. Pour d'autres, une "main cachée" se trouverait derrière l'épidémie. Les agents de la riposte eux-mêmes sont régulièrement accusés de ne pas vouloir véritablement éradiquer l'épidémie dans le but de se faire de l'argent.