Je suis arrivée pour la première fois au Liban il y a 27 ans. Je me rappelle que dès mon arrivée à l’aéroport, des agents nous avaient mis – nous étions une soixantaine de personnes - dans une cellule après avoir confisqué nos passeports, et avaient fermé la porte à clé en attendant que nos employeurs viennent nous chercher. Nous étions traités comme du bétail.

De nos jours, en 2019, ils entassent les travailleuses dans une pièce à l’aéroport, jusqu’à l’arrivée de leurs employeurs. Rien n’a changé. Ils ont juste remplacé la clé par des agents de sécurité qui vous surveillent et vous empêchent de quitter la pièce. C’est aberrant.

C’est à partir de ce constat que je me suis dit qu’il fallait agir. Comme j’ai eu la chance d’avoir un employeur bienveillant, qui m’a encouragée à mener d’autres activités en parallèle de mon travail, j’ai décidé de monter avec des compatriotes.

Je suis constamment en contact avec l’ambassade du Sri Lanka, je négocie avec eux régulièrement obtenir des documents aux Sri Lankaises, surtout celles qui n’ont pas le droit de renouveler leurs passeports par exemple, car leur résidence au Liban est expirée.

Si par exemple, une personne n’a pas les moyens de se payer un billet d’avion pour rentrer chez elle, nous organisons une collecte pour le lui acheter. Nous nous efforçons aussi d’inscrire les enfants à l’école, à fournir un abri et de la nourriture aux plus démunies.

A l’occasion la fête du travail, le 1e mai dernier, nous avons participé à la marche des travailleuses immigrées. Le but était de faire connaître notre cause et réclamer l’abolition du système injuste de la "kafala "à cause duquel de nombreuses travailleuses ont été transformées en esclaves.

Images de la manifestation des domestiques immigrées à Beyrouth, lors de la fête du travail, le 1er mai dernier.





اليوم نازلين نمشي من أجل اسقاط نظام الكفالة عن العاملات والعمال المهاجرين وادراجهم ضمن قانون العمل اللبناني. بعض عاملات المنازل يلي ما قدروا ينضموا للشارع شاركونا من الشبابيك ✊🏽 #يوم_العمال pic.twitter.com/cnQWIULEBh ڤي (@witchdraft) 5 mai 2019

Images de la manifestation des domestiques immigrées à Beyrouth, lors de la fête du travail, le 1er mai dernier.



Récemment, nous sommes venues en aide à une sri lankaise qui a tenté de se suicider en ingurgitant de la lessive. Elle n’en pouvait plus car son employeur ne la payait pas et l’obligeait à travailler de six heures du matin jusqu’à minuit passée. Elle était très mal en point. Nous l’avons faite hospitaliser à l’hôpital Rafik Hariri à Beyrouth, avec l’aide de la Croix-Rouge, et elle y a été soignée. Peu de temps après, nous lui avons achetée un billet d’avion pour qu’elle puisse rentrer au Sri Lanka [Thania avait fait refaire un nouveau passeport par l’ambassade, NDLR].

Exposition-vente organisée par des travailleuses sri-lankaises, à Beyrouth, fin avril.

Nous organisons également régulièrement des cours pour les Sri-lankaises en difficulté : des cours d’informatique, fabrication d’objets artisanaux, musique, confection de robes, etc.

Avec ces activités culturelles, nous essayons aussi de montrer aux Libanais que nous avons une culture, une gastronomie. Nous leur disons que nous sommes fières de notre histoire. Nous leur disons : nous sommes des êtres humains comme vous, respectez-nous !".