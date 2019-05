Vers midi, j’ai vu un attroupement près d’un concessionnaire de voitures de luxe à Akpapa [qui appartiendrait à Patrice Talon selon les manifestants, NDLR]. Déjà mercredi, une annexe de ce concessionnaire avait été vandalisée. Quand je suis arrivé devant la résidence de Boni Yayi, vers 11 heures, il n’y avait pas d’altercations.



Non au vandalisme#Pacifique#PouUnBeninConstruit pic.twitter.com/LBCfihXzGN Ali Moumouni (@Moumouni6) 1 mai 2019

Tout a commencé vers 13 heures, quand la police s’est mise à déloger les personnes présentes avec des rafales de tirs [le ministère de l'Intérieur a confirmé l'utilisation d'armes létales, NDLR]. Les manifestants eux scandaient "Démission Talon !", "Assez !" sur le boulevard principal du quartier.





C’était très confus, des personnes étaient par terre, sûrement parce qu’elles étaient blessées. Plus personne ne pouvait avancer, la police et l’armée – venue en renfort – les empêchaient de progresser sur le boulevard, notamment avec des camions jetant de l’eau.



Crise électorale, le #Benin glisse dans de violences de jamais vues dans le pays. Des morts sont déjà dénombrés dans des affrontements entre des populations et des hommes de l'armée. La tension est vive dans une panique généralisée. @Defenseurdroits @amnestyusa @CourPenaleInt pic.twitter.com/GBhGXA73h2 Worou Tchehou (@WorouTchehou) 2 mai 2019

Je pense qu’ils sont intervenus aussi fortement car des messages sur les réseaux sociaux indiquaient que la population allait tout saccager. En effet, il y a eu des dégâts, les opposants s’en sont pris à un taxi de la société “Bénin-Taxi” [un projet lancé par le président Talon, NDLR]. La veille, ils ont vandalisé des stations essences et des guichets de banque.





En fait, je crois qu’expliquer ce soulèvement uniquement par les législatives serait se voiler la face. Les gens, pour beaucoup issus de classes populaires, s’en sont pris à des infrastructures qui représentent aussi, selon eux, "le pouvoir de l’argent". Patrice Talon, ancien homme d’affaires, est considéré par une partie de la population comme quelqu’un qui veut diriger le pays "comme une entreprise" et qui n’est pas à l’écoute de la population. Son programme social est mince. Or, les jeunes font face à un chômage massif et un manque d’opportunités. Pour ma part, c’est la première fois que je vois une telle tension au Bénin. Nous ne sommes pas habitués à ça ici.

Un tournant autoritaire

🇧🇯 Situation totalement contrôlée par les forces de défense et de sécurité sur le tronçon Place des martyrs-Église Bon Pasteur-Carrefour Mont Sinai cet après midi du jeudi 2 mai 2019#wasexo #vote229 #Benin pic.twitter.com/HNLsAUOj7I Gouvernement du Bénin (@gouvbenin) 2 mai 2019

Boni Yayi a peut-être fait des erreurs, mais il nous a permis des avancées sociales [la gratuité de l’école primaire et des césariennes dans les hôpitaux publics, la microfinance, NDLR]. Et c’était un pacifiste. Maintenant, moi j’ai honte pour mon pays. Nous en avons ras-le-bol et le niveau de colère est tel qu’il ne va pas disparaître pas de suite.

Le calme enfin revenu à Cadjèhoun pic.twitter.com/81dt2Q3aJJ Ali Moumouni (@Moumouni6) 2 mai 2019

Le lendemain, jeudi 2 mai, devant la résidence de l’ancien chef de l'État, l’ambiance est à nouveau tendue. Plusieurs personnes contactées par notre rédaction dès 9 heures du matin témoignent d’un face-à-face entre des opposants et des forces de l’ordre. Des violences éclatent finalement en fin de matinée. Notre Observateur Zoul Abdoulaye, 26 ans, a traversé Cotonou du quartier d’Akpapa à celui de Cadjehoun pour se rendre compte de la situation :En trois ans, le président Patrice Talon s’est mis à dos une bonne partie de la classe politique et des électeurs . Cet homme d’affaires, classé 15e plus grande fortune en Afrique sub-saharienne, est accusé d’instrumentaliser la justice et d'éliminer des adversaires politiques. Des ONG béninoises ou internationales comme Amnesty dénoncent des "arrestations arbitraires", "des manifestations réprimées" avant le scrutin, la coupure d'internet le jour du vote.Si les rues de Cotonou avaient à peu près retrouvé leur sérénité jeudi dans la soirée et ce vendredi matin, la colère est pourtant encore présente. Marc (pseudonyme), le leader de la jeunesse de Cadjehoun, qui était de retour derrière les barricades jeudi, prévient :La Cour constitutionnelle a proclamé jeudi 2 mai au soir les résultats définitifs des législatives . Elle avance un taux de participation de 27,1 %, un chiffre plus élevé que les 23 % précédemment évoqués par la Commission électorale. L’Union progressiste et le Bloc républicain ont obtenu respectivement 46 et 37 députés, qui devraient prendre leurs fonctions le 15 mai.