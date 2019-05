La dernière vidéo à avoir agité les réseaux sociaux date du 28 mars et a fait plus de 90 000 vues : un homme se fait fermement réprimander par une jeune femme qui, accompagnée d’une policière en civile, l’accuse de l’avoir touchée de façon déplacée. Les rames bondées des métros des grandes villes chinoises n’échappent pas aux frotteurs et autres pervers. Mais selon notre Observatrice, depuis que la vague #metoo a déferlé en Chine, les victimes ou témoins hésitent de moins en moins à afficher les agresseurs sur les réseaux sociaux.

Cette vidéo ne fait pas figure d’exception sur le net chinois. Sur Weibo, équivalent de Twitter en Chine, les publications relatives aux harcèlements sexuels dans le métro et dans le bus sont désormais chose courante.

Dans une autre vidéo, on aperçoit un homme toucher allègrement les seins de sa voisine de train, endormie. Après une coupure, le passager qui le film s’approche pour le frapper : "sale porc, je te filme depuis un moment" lui lance-t-il.



Apparue à l’origine en mai 2018, sur le réseau social Douyin (équivalent de Tik Tok en Chine), la vidéo est vite devenue virale : elle a été vue et partagée plusieurs dizaines milliers de fois sur différents sites et elle était encore partagée début 2019.

"#HarcèlementDansLeMétro"

Dans cet autre post paru le 16 novembre 2018 sur Weibo, une femme raconte s’être faite harceler par un homme venu s’asseoir à côté d’elle dans le métro.

"Dès qu’il est entré, cet homme est venu se coller à côté de moi. Il a retiré son manteau et l’a mis sur ses genoux. Ensuite il a commencé à en sortir sa main, et l’a posée sur ma cuisse. Du coup, j’ai utilisé mon sac pour le repousser, il a fait comme si rien ne s’était passé et a commencé à jouer avec son portable. Après avoir joué un moment, il a recommencé l’air de rien, en faisant semblant de s’endormir. A chaque fois que le métro s’arrêtait, il venait se coller à ma cuisse comme un morceau de boue. Finalement j’ai utilisé mon sac pour l’écarter plus directement, mais il revenait sans relâche. Je me suis préparée à lui crier dessus, mais je n’ai pas osé."

Des "mains de cochons" qui se répandent

En Chine, les témoignages relatifs au harcèlement sexuel se regroupent également sous le hashtag "#咸猪手#" ou littéralement "mains de cochons qui se répandent", qui désigne des personnes aux comportements obscènes et grossiers. Sur internet le mot est devenu courant pour faire référence à des mains baladeuses. Sur Weibo, le mot clé rassemble un certain nombre de récits de personnes témoignant être victime ou témoin de harcèlement. La plupart des scènes ont lieu dans les transports en communs.



Une publication rapportant l’histoire d’un homme nommé Monsieur Li (l’un des patronymes le plus courant en Chine) qui s’est interposé entre une jeune fille et son agresseur dans le métro de Wuhan, avait fait le tour du réseau social en 2015. Reprise par certains médias à l’époque, l’histoire a refait surface en 2018, au moment où la vague #metoo touchait les réseaux sociaux occidentaux. Ce témoignage, partagé des centaines de fois, est très souvent accompagné de l'image ci-dessous, sans qu’il puisse être possible de savoir qui est l’auteur des photos ni de prouver la véracité du récit. Mais il reste que l’histoire de Monsieur Li est très souvent utilisée par les internautes chinois en réaction à des publications évoquant le harcèlement dans les transports, comme une référence indiquant le comportement à suivre en cas d’agression sexuelle dans les transports.





"[Une jeune fille rencontre une main de cochon dans le métro, un passager bien attentionné se met entre elle et son agresseur] Au moment où Monsieur Li entre dans le métro à Wuhan, il découvre qu’un homme sort sa main de cochon pour harceler une jeune fille. Après s’être assurée que les deux personnes ne se connaissent pas, Monsieur Li a sorti son téléphone portable et a immortalisé le comportement de l’homme. Ensuite, il tire la jeune fille vers lui et se met entre elle et lui pour la protéger. Une bonne personne sait ce qui est juste et a le courage de le faire !"

Pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun, certaines communes, comme celle de Shenzhen, ont mis en place des patrouilles de police spécialement dédiées à la traque des délinquants sexuels et des campagnes officielles s’engagent en faveur des victimes.

Un mouvement qui résiste à la censure

Mais bien souvent, les victimes font face souvent à l’inaction de la police, et au vide de la loi chinoise, qui ne punit pas le harcèlement sexuel. La police est cependant parfois mise en porte-à-faux dans les témoignages des victimes, comme dans cette publication datant du 20 janvier 2019 : la victime dénonce le comportement conciliant de la police du métro de Shanghai envers son agresseur. Dans la vidéo, on la voit interpeller un homme en colère. La police au milieu de la dispute semble ne pas maitriser la situation. Vite devenue virale, la vidéo a incité d’autres personnes à dénoncer des faits similaires.





"Je continue d’exposer le #HarcèlementSexuelDansLeMetro (...). Ce co***rd a attendu que je rentre dans l’ascenseur du métro et que je regarde mon téléphone pour venir soudainement poser ses mains autour de ma taille. J’ai crié sous l’effet de la surprise, il m’a relâchée comme si de rien était, et est parti. Quand je l’ai interpellé, il est resté près de moi afin de faire croire aux autres passagers que l’on se connaissait. Quand je lui ai dit bien fort que je comptais le tirer par le col jusqu’à la police, il a menacé de me frapper. J’ai (....) accepté la médiation de la police qui a décidé qu’il devait s’excuser et c’est tout. Je m’adresse à toutes les filles qui prennent le métro. Face à ce comportement, il faut être intransigeante ! Dès les premiers instants, donner l’alerte et avertir la police, ne pas laisser les autres passagers croire que vous vous connaissez personnellement, sinon d’autres choses plus graves risquent d’arriver. Même si la loi actuelle ne permet pas de châtier correctement ce genre de co***rd, au minimum défendez vous, au mieux faites ce qu’il faut faire. Les intimider un peu est aussi une bonne chose. "