D'un côté, T-Check, une équipe de journalistes qui corrige les intox grâce à des visuels via WhatsApp ou Instagram. D'un autre, Toma , un robot algorithmique automatisé qui permet de renseigner les internautes sur la fiabilité d'une information circulant sur le web haïtien.Et pour en savoir plus sur la vérification des informations, notre guide de vérification des images sur internet est ici Et l'ensemble de nos émissions Info ou Intox ci-dessous.