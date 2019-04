Malgré l’existence de nombreuses photos et vidéos des attentats du 21 avril au Sri Lanka, revendiqués par l’organisation État islamique et dont le bilan s’élève désormais à 359 morts et plus de 500 blessés, de nombreux internautes ont partagé des photos de funérailles ou d’enfants supposément tués lors de cette attaque, mais qui viennent d’autres contextes. Voici quelques exemples de publications qui tentent de jouer sur l’émotion pour partager des images sans rapport avec l’évènement.



Il est peu probable que ces images aient été vues au Sri Lanka, où les réseaux sociaux ont été coupés depuis le 22 avril sur demande du secrétaire d’État à la présidence pour "éviter la propagation de fausses informations". En revanche, ces publications ont largement été reprises notamment par des pages islamophobes pour attiser un sentiment antimusulman, ou pro-chrétiennes, pour susciter l’émotion et obtenir un maximum de partages. Quelques médias se sont aussi pris les pieds dans le tapis.

Des images de funérailles… prises en 2006

Les deux images ci-dessous ont été présentées, par exemple dans cette publication, comme des clichés des funérailles de victimes de l’attentat du 21 avril.

Une simple recherche d’image inversée ( voir ici comment faire ) permet de retrouver les images effectivement prises au Sri Lanka, mais le 16 juin 2006, jour des funérailles de victimes tuées lors de l’attaque d’un bus au Sri Lanka . L’attaque avait fait 63 morts, et le gouvernement du Sri Lanka avait accusé les rebelles tamouls d’en être à l’origine, ce que ce groupe avait nié.

Voici par exemple une photo prise le 16 juin 2006 par de l’agence AFP, et publiée sur le site d’Al Jazeera pour illustrer un article sur "la guerre civile sri-lankaise".

De même, sur cette photo de l’agence Getty images publiée le 16 juin 2006 , on reconnaît les mêmes cercueils que sur la première photo faussement attribué à l’attentat du 21 avril 2019.

D'autres internautes ont partagé cette photo en prétendant également qu'elle illustrait les conséquences des attentats. Or elle a été publiée par Al Jazeera en 2013,lors d'une retrospective sur la guere civile sri-lankaise. Elle a été prise par Manish Swarup de l'agence AP.



Des photos d’enfants décédés pour émouvoir… mais totalement hors contexte

Cette photo est l’une des plus partagées autour de l’attentat au Sri Lanka, et prétend montrer de "jeunes chrétiens" tués lors des attaques revendiquées par l’organisation État islamique.

Pourtant, ces enfants sont morts quatre jours avant l’attaque du 21 avril : dix personnes, issues de trois familles différentes, sont décédées le 17 avril dans un accident à Batticaloa dans l’est du Sri Lanka, et ces photos de leurs funérailles ont été prises le 18 avril.

Une des photos de cet accident a d’ailleurs été relayée par le site d’extrême droite et islamophobe français Riposte Laïque affirmant : "Cet enfant a été tué par les Musulmans, mais les médias n’en parleront pas".







Le média basé en Belgique "Almwaten", le site nigérian CKNews ou le média conservateur américain MRC TV ont également relayé des photos de ces funérailles, les présentant comme des images d’enfants tués lors de l’attentat du 21 avril.

Dernier exemple avec cette photo très triste : un enfant décédé dans un cercueil, son père dévasté priant au-dessus. Elle a été partagée par des médias locaux, ainsi que par un compte twitter...

Mais cette photo existe déjà sur le web sri-lankais, on la retrouve dès le 12 mai 2018. L’origine du décès de l’enfant n’est pas précisée dans les articles sri-lankais, qui se concentrent plutôt sur la détresse du père, mais cette photo n’a également rien à voir avec les récentes attaques au Sri Lanka.



