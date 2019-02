Patricia Tricorache est directrice adjointe en charge du trafic illégal de guépards au sein de l’organisation Cheetah Conservation Fund (Fonds de conservation des guépards), fondée en Namibie en 1990.

Nous estimons à 300 le nombre de bébés guépards enlevés chaque année dans la Corne de l’Afrique pour être vendus comme des animaux de compagnie dans les pays du Golfe. Ce chiffre peut paraître faible en comparaison avec les milliers de tonnes d’ivoire qui sont braconnés, il faut prendre en considération que la population totale des guépards ne dépasse pas les quelques centaines. On peut donc dire que la plupart des bébés guépards qui naissent en Afrique sont enlevés pour être vendus.

La région la plus concernée par ce trafic est le Somaliland [territoire autonome à l’est de la Somalie dont l’indépendance autoproclamée en 1991 n’a pas été reconnue par la communauté internationale, ndlr], à cause de sa proximité avec la péninsule arabique. Il s’agit d’une région de transit vers le golfe d’Aden, notamment pour les guépards qui viennent d’Éthiopie ou du nord du Kenya ou d’autres régions de la Somalie. La guerre au Yémen ne semble pas avoir affaibli l’intensité du trafic. De là, la plupart des bébés guépards passent surtout en Arabie Saoudite, et à une moindre mesure au Sultanat d’Oman. La majorité d’entre eux reste en Arabie Saoudite et un nombre plus faible passe aux Émirats arabes unis, au Koweït et au Qatar.

Les profils des trafiquants sont divers. Il y a les paysans qui vivent dans des zones très pauvres et désertifiées, où la vie sauvage n’est pas très abondante. Ils enlèvent les guépards avant même de savoir à qui ils vont les vendre, car ils représentent une fortune : les quelques centaines de dollars qu’ils peuvent en tirer peuvent les nourrir pendant des mois. L’activité est d’autant plus tentante que les lois ne sont pas très répressives. Même s’ils se font attraper, ils ne risquent pas d’aller en prison ou d’être jugés devant un tribunal. C’est donc un commerce juteux où les punitions ne sont pas à la hauteur de la gravité du crime. Par ailleurs, ces gens ne savent pas toujours que ce qu’ils font est illégal. D’un autre côté, il y a évidemment des chasseurs opportunistes qui sont tout à fait conscients de ce qu’ils font et en profitent pour s’enrichir.