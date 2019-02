Le mouvement des Gilets jaunes a connu samedi 23 février sa quinzième journée de mobilisation un peu partout en France. De nombreuses images ont circulé et un internaute a cru bon de montrer l’état du rassemblement à Clermont-Ferrand en Auvergne... avec une image détournée. Voici comment la vérifier rapidement et directement sur un téléphone.

La publication, présente à la fois sur Facebook (avec 3 800 partages) mais aussi sur Twitter (1 600 partages), affirme : "Clermont-Ferrand Place de Jaude. #ActeXV des #GiletsJaunes."

L'image publiée par cet internaute a été archivée icipar la rédaction des Observateurs de France 24.

Pour vérifier si cette image montre bien la mobilisation des Gilets jaunes à Clermont-Ferrand le 22 février, votre téléphone portable, et environ trois minutes de votre temps, peuvent suffire.

Tout d’abord, téléchargez une application de recherche d’image inversée gratuite qui vous facilitera la vérification, par exemple "Search by Image "sur Android, ou encore "Veracity "sur iPhone.

Téléchargez votre image puis chargez-la dans votre outil. Celui que nous avons utilisé (Search by image) va utiliser trois moteurs de recherche différents pour trouver où cette photo a déjà été publiée sur internet : Google, Yandex (l’équivalent russe de Google), et TinEye (un moteur indépendant).

Sur Google images, la recherche d'image inversée donne principalement des résultats sur Twitter, qui ne permettent pas vraiment de retrouver l'origine de la photo.

Ici, la réponse n’est pas très évidente avec Google images : elle ne renvoie qu’à des comptes d’utilisateurs sur Twitter, qui pourraient très bien affirmer eux aussi quelque chose de faux.

En revanche, avec Yandex, la réponse est plus claire : elle renvoie sur plusieurs pages, notamment celle-ci , un agrégateur d’images.C’est l’occurrence la plus ancienne que l’on trouve sur Yandex : on peut voir que la photo a été prise à l’occasion de la finale de la Coupe d’Europe de Rugby opposant l’équipe française de Toulon à celle de Clermont-Ferrand en mai 2015.Elle est publiée ici avec un ensemble d’autres photos de l’évènement, dont on voit clairement que cette image est extraite. Ici, la foule assiste à la retransmission du match, perdu par Clermont, sur un écran géant.

L’ensemble de la démonstration est à retrouver dans cette vidéo :

Exemple d'une photo vérifiable sur son téléphone le matin en allant pepouze au boulot (avec les bruitages *effets spéciaux* de transport et tout) via une app gratuite pic.twitter.com/RgC1OYAoHt Alexandre Capron (@alexcapron) 25 février 2019



Des images de supporteurs de rugby de Clermont pour illustrer le mouvement des Gilets jaunes

L’utilisation de cette photo pour illustrer la manifestation de samedi 23 février à Clermont-Ferrand est plutôt surprenante, alors que de vraies images des rassemblements dans la capitale auvergnate ont circulé ces derniers jours. A Clermont-Ferrand, environ 2 500 personnes (selon la police) et 6 000 (selon les organisateurs) ont manifesté, lors de cet acte XV.

Une photo quasiment similaire et faussement légendée avait déjà circulé au tout début de la mobilisation des Gilets jaunes. Elle avait été prise exactement au même endroit, mais deux ans plus tard, en mai 2017, lors de la finale opposant Clermont à l’équipe anglaise des Sarracens.



En novembre dernier, une photo prise au même endroit avait déjà été utilisée pour illustrer le mouvement des Gilets jaunes, alors que, là encore, il s'agissait de supporteurs du club de rugby de Clermont. Seule différence : la photo a été prise en mai 2017.