Les sites parodiques et le blanchiment d'information

Obiang Nguema voudrait-il mettre fin au franc CFA ? C'est ce qu'affirmait un article, repris par de nombreux médias, publié en septembre 2018 . Problème : cet article vient d'un site, 24jours.com, qui a totalement inventé cette information. Dans notre module vidéo Info ou Intox, réalisé par la rédaction des Observateurs de France 24 , nous expliquons comment et pourquoi.Lundi 25 février, sur le plateau de France 24, Alexandre Capron est revenu plus en détails sur les publications du site 24 jours.com, et sur le processus de "blanchiment" d'information. Une information "blanchie", c'est une information publiée sur un site qui la présente ouvertement comme parodique ou fausse, mais qui est reprise par de nombreux médias jugés plus sérieux, par erreur ou par intérêt. Ce relais lui donne plus de consistance.Un piège à éviter en retournant toujours à la source de l'information, ou en inspectant la nature du site qui publie le premier article, comme le permet Decodex , l'outil élaboré par les Décodeurs du Monde.