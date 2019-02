Habituellement, les fans de football en Iran ne sont pas impliqués sur le plan politique. Même en 2009, lors du Mouvement vert, les stades de football étaient généralement calmes.



Mais cette fois, les supporters ont décidé de soutenir Voria Ghafouri, car sa déclaration n’était pas directement politique : il a simplement parlé de la crise économique qui affecte de nombreux Iraniens. Or, beaucoup de fans de football ne sont pas riches et n’appartiennent même pas à la classe moyenne. Voria Ghafouri a donc parlé au nom de tous. De plus, ils l’ont soutenu car ils avaient peur que la fédération de football l’exclue, puisqu’il a été convoqué par le ministre des Sports. L’objectif était donc de montrer que nous étions derrière lui.

Avec les réseaux sociaux, les supporters sont de plus en plus intéressés par ce qu’il se passe au niveau politique, économique et social : je pense qu’une évolution s’est produite au cours des dernières années.