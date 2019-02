Le 8 février, les photos postées sur Twitter par Salif Diarra ont révolté Diahara Touré, étudiante en droit à Bamako :

Je ne pensais pas que ce soit possible qu’il y ait des réfugiés à Bamako, près de chez moi, dans de telles conditions ! Deux jours plus tard je me suis rendue sur les lieux pour voir de mes propres yeux ce qu’il s’y passait. J’ai à mon tour posté de nouvelles photos sur Twitter, en demandant aux gens de venir en aide à ces personnes et cela a fait réagir beaucoup de jeunes. Vu notre nombre, on a décidé de créer un groupe WhatsApp pour en parler, j’ai laissé mon numéro pour les gens qui voudraient avoir plus d’informations sur ces déplacés.

Nous avons mis en place plusieurs cagnottes pour les personnes du Mali et ceux vivant à l’étranger et nous avons récolté, pour l’instant, plus de 2,2 millions de Francs CFA (près de 3500 euros).

Pour l’instant cet argent nous a servi à acheter de la nourriture, des habits, des chaussures que nous distribueront à Faladié samedi 16 février. Nous sommes d’ores et déjà allé leur apporter de l’eau.

Nous nous organisons aussi pour permettre que certains enfants malades du camp soient pris en charge, cet endroit est très dangereux pour leur santé

Nous n’avons pas les moyens de trouver un autre endroit pour ces gens mais on veut attirer l’attention des autorités qui font comme si de rien n’était !