Une photo d’une salle de classe a récemment créé la polémique sur les réseaux sociaux, notamment togolais. La raison : un panneau indiquant "Don de l’ambassade de France au Togo", alors que la salle de classe apparaît construite dans un bois léger, protégée d'une palissade frêle. Beaucoup d’internautes raillent la "générosité" de la France ou critiquent le fait que le Togo l’ait sollicitée pour financer un projet aussi modeste.Notre rédaction fait le point sur cette polémique.



"Don de l’ambassade de France au Togo - Service de coopération et d’action culturelle" : c’est ce que l’on peut lire sur le panneau placé juste au-dessus de la porte de la salle de classe.

Depuis la semaine dernière, plusieurs internautes ont envoyé cette photo à notre rédaction sur WhatsApp et Facebook, notamment pour ironiser au sujet de ce "merveilleux don".

Sur Facebook, la photo circule notamment dans des groupes togolais consacrés à l'actualité (voir capture d'écran ci-dessous), ou encore dans des groupes ivoiriens.

Certains internautes estiment que la France "se moque" du Togo, en finançant un projet aussi modeste. La salle de classe est ainsi qualifiée de "ridicule" par plusieurs d'entre eux.

D’autres, au contraire, considèrent qu’il faut plutôt fustiger les "dirigeants togolais". Selon eux, il est aberrant d’accepter de l’argent venant de la France pour construire une salle de classe aussi simple, puisque l’État togolais devrait être en mesure de financer cela, seul. "La honte", écrit l’un d’eux.















Par ailleurs, certains internautes pensent que la France a sûrement donné davantage d’argent au Togo pour financer ce projet, mais qu’une partie s’est probablement évaporée en raison de la corruption.



"Une réponse à une situation de crise"

En octobre 2017, de fortes intempéries avaient dévasté cette école de Sanyrako, située au nord-ouest de Lomé. L’association togolaise Précieux Trésor de Vie – qui mène des projets dans le domaine éducatif notamment – décide alors de réagir, en sollicitant l’ambassade de France pour avoir un "coup de pouce financier", afin que les enfants puissent étudier à nouveau. C'est ce qu'elle a expliqué sur Facebook le 6 février, réagissant à la polémique.

Contactée par notre rédaction, la directrice de l’association, Essivi Bossou-Soedjede, explique : "Nous avons sollicité différents bailleurs, dont l’ambassade de France, pour reconstruire des salles de classe temporaires, en attendant de reconstruire quelque chose de définitif, et c’est comme ça que nous avons trouvé l’argent. Il s’agissait simplement d’apporter une réponse dans une situation de crise." Elle précise que son association collabore avec l’ambassade de France depuis 2009, mais qu'elle fait appel à d’autres bailleurs également.

De son côté, Elsa Genetay, chargée de mission politique, presse et communication à l’ambassade de France, confirme à notre rédaction qu’un don a été fait pour financer la reconstruction de salles de classe temporaires, ainsi que des latrines en dur. Elle dit ne pas comprendre les critiques des internautes : "Nous avons aidé cette association à fournir une solution aux élèves, dans l’urgence. Mais cela ne veut pas dire que nous ne finançons pas des projets plus importants par ailleurs. Au contraire, nous investissons beaucoup dans l’éducation au Togo. Par exemple, entre 2014 et 2018, l’Agence française de développement a financé à hauteur de 8 millions d’euros un projet bénéficiant aux collèges togolais."



L'ambassade de France n'a toutefois pas su nous dire quelle somme avait été allouée à l'association pour ce projet en particulier, et le ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu à nos sollicitations à ce sujet.



Essivi Bossou-Soedjede poursuit : "Les travaux ont commencé fin 2017 et ont été achevés en janvier 2018. Nous avons mis un panneau indiquant qu’il s’agissait d’un don de l’ambassade de France en signe de reconnaissance, et car nous faisons toujours cela quand l’argent vient de l’extérieur." Elsa Genetay précise : "Nous avons fourni notre logo, mais pas le panneau. D’une manière générale, nous mettons toujours notre logo sur les projets que nous finançons."



À la suite de la polémique née sur les réseaux sociaux, l'association a retiré le panneau la semaine dernière, pour "éviter que des personnes ne viennent sur place", mais Essivi Bossou-Soedjede a finalement demandé à ce qu'il soit remis en place. Elle indique que cette salle de classe est toujours là, mais que d’autres salles ont depuis été reconstruites par l’État togolais.

Cet article a été écrit par Chloé Lauvergnier (@clauvergnier).