"Je suis resté comme ça environ une demi-heure. Les policiers ont ramassé tout le monde, tout le quartier. Quand on leur demandait des explications, ils ne faisaient que répondre en hurlant : "Taisez-vous, à terre, à terre ".



"Ils ont pris nos noms et nous ont amenés au commissariat. Pour ma part, ils ont fini par me libérer sans m’avoir posé aucune question."

Aliou Bah sortait de la mosquée lorsqu’il a été contraint par des policiers à se mettre au sol :Cette descente s’inscrit dans le cadre d’une démonstration de force de la police malienne, entreprise depuis fin janvier , qui viserait à répondre au "sentiment d’insécurité généralisée au sein de la population" suscité par "la commission de certains crimes et délits dans le district de Bamako", selon un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile daté du 5 février. Une hausse de la criminalité symbolisée par le meurtre d’un imam, poignardé par un commerçant dans le centre-ville de Bamako le 19 janvier Selon les autorités, l’ensemble de ces opérations aurait mobilisé plus de 1 000 agents des forces de l’ordre et auraient permis de procéder au contrôle de plus de 1 300 personnes, dont une soixantaine étaient recherchées par la justice. Des armes à feu, des armes blanches et des stupéfiants auraient aussi été saisis.