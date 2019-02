Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Cristian Wariu explique vouloir "lutter contre la désinformation" à l’égard des indigènes du Brésil, héritée selon lui d’une "vision coloniale" encore très présente :

Je suis indigène du peuple Xavanti, avec des ascendances Guarani ; et je vis à Brasilia, où j’étudie la communication. J’ai commencé ma chaîne sur YouTube il y a un peu plus d’un an parce que je me suis rendu compte que ce que les gens autour de moi – à l’école par exemple – pensaient connaître des indigènes n’était pas toujours vrai. Souvent, ils ont en une vision complètement exagérée voire mensongère. C’est ce que j’essaie de démystifier dans mes vidéos.

Par exemple, beaucoup de gens pensent que les indigènes reçoivent un salaire du gouvernement juste parce qu’ils sont indigènes. Cette rumeur est très ancrée, c’est pourtant faux. Mais je pense que certains préfèrent croire à cela que de s’imaginer qu’un indigène peut avoir un vrai travail, un salaire, vivre en ville et avoir de l’argent pour louer son propre appartement. Derrière cela, il y a l’idée fortement répandue que les indigènes ne sont pas capables de réussir par eux-mêmes.

Au Brésil, certains s’imaginent encore qu’être indigène c’est uniquement porter une coiffe de plumes et vivre dans un village. En fait, tout ce qui nous concerne se rapporte nécessairement au passé. Nous n’aurions donc pas le droit d’utiliser les nouvelles technologies, d’avoir un portable ou un ordinateur. Pourtant, la culture indigène s’est muée avec le temps !

"YouTube est une nouvelle façon de lutter et de parler par nous-mêmes"

Je crois que ce manque de connaissances est notamment lié à l’enseignement qui est dispensé à l’école. Quand j’étais au collège, il n’y avait dans les livres qu’une ou deux pages qui parlaient des indigènes et très souvent, ces pages se référaient à l’époque coloniale.

Parfois, je reçois des commentaires comme : "Tu devrais être dans la forêt !", "Ah, les indigènes luttent pour leurs terres et toi, tu fais des vidéos sur YouTube ?!" Or, je pense que YouTube est une nouvelle façon de lutter et, surtout, de parler par nous-mêmes. Tout comme les chanteurs indigènes qui diffusent leurs musiques en langue native sur Internet : ça aussi, c’est lutter.



Mes vidéos, et celles d’autres YouTubeurs, permettent de donner de la visibilité à nos communautés et ainsi d’ouvrir des portes pour les suivants : on montre aux jeunes indigènes qu’ils ne sont pas prisonniers des stéréotypes, qu’ils peuvent devenir qui ils veulent.