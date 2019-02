Je suis né sur la terre du "Rio Negro", en Amazonie. J’ai quitté cette région pour vivre en ville, à Rio de Janeiro, où je travaille comme communiquant. Avec des amis, nous avons d’abord monté une radio, la Rádio Yandê, pour délivrer une autre information, loin des stéréotypes diffusés par les grands médias brésiliens. Je suivais beaucoup de chaînes YouTube sur le cinéma, la culture et un jour, je me suis mis en tête de trouver des YouTubeurs indigènes. Malheureusement, je n’en ai pas trouvé. J’ai eu l’idée de commencer ma chaîne et de lancer un appel aux jeunes indigènes pour qu’eux aussi partagent leur culture et donnent de la visibilité à leur peuple.

Aujourd’hui, je me concentre davantage sur des entretiens avec des artistes indigènes : des auteurs de littérature ou des producteurs de films, par exemple. Car si elle est très peu connue au Brésil, la production culturelle indigène est riche. Et je pense qu’il est important d’en parler pour "construire" une nouvelle image de nos peuples et surtout de les valoriser. YouTube est devenu un moyen de médiatiser les luttes et les cultures indigènes.

"Se défaire des anthropologues qui parlent pour nous"

C’est aussi le lieu où l’on peut se défaire de ce que j’appelle notre "tutelle", c’est-à-dire ces anthropologues qui parlent pour nous depuis des années. Cette période est révolue et c’est à nous de nous raconter.

Néanmoins, en commençant à faire mes vidéos, je me suis rapidement senti dérangé par le fait d’avoir appelé des jeunes à se lancer. La réalité derrière cette exposition sur Internet est très dure : dans les commentaires, je reçois 50 % d’insultes. Il y a des gens qui viennent sur mon profil pour me dire des choses comme "un bon Indien est un Indien mort". C'est une preuve que notre exposition médiatique dérange.

Ce qui me rassure, c’est que j’ai aussi régulièrement des messages de professeurs des écoles qui m’interrogent sur certains points et qui montrent mes vidéos à leurs classes. C’est important pour rattraper aussi le manque d’enseignement à l’école sur ces questions-là.