Exclues de l’école, rejetées par leurs parents et leurs communautés : au nom de la moralité publique, les mères célibataires au Burundi sont ostracisées, surtout les jeunes filles issues de familles démunies. L'Association des mamans célibataires s’efforce de réinsérer ces mères en détresse dans la société à Bujumbura, la capitale burundaise.

Face à cette situation, Pamella Mubeza, qui s’est retrouvée elle-même mère célibataire, a fondé en 2007 l’Association des mamans célibataires, basée à Bujumbura. Elle intervient notamment dans les quartiers les plus défavorisés, comme ceux de Kinama et Kinyankonge. Dans ces zones pauvres, les femmes ont encore moins accès à l’information concernant la santé sexuelle et reproductive qu’ailleurs.