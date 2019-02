Expérimentation sociale : révélateurs ou tricheries ?

Pour aller plus loin, Alexandre Capron, journaliste de la rédaction des Observateurs, était sur le plateau de la matinale de France 24, lundi 4 février, pour montrer d'autres exemples d'expérimentations sociales menées par le "plus gros menteur d'internet" : Tommasso Debenedetti. Des expériences qui montrent que le rapport à la source est primordial avant de partager une information.Pour en savoir plus sur la vérification des images, n'hésitez pas à consulter notre guide de vérification :