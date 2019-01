Dimanche, je suis sorti, alerté par les coups de feu. Les étudiants étaient extrêmement en colère, certains ont même essayé de me prendre mon matériel. J’en ai vu certains s’en prendre également aux forces de l’ordre. En ce qui concerne les violences, il y a deux récits. D’abord, celui largement relayé par les étudiants, qui expliquent qu’en rentrant au campus, la police s’en ait pris à eux. Et puis, il y a une autre version que j’ai eue, plus proche cette fois de celle du Gouverneur et de certains défenseurs des droits avec qui j’ai pu discuter. Cette deuxième version insiste sur le fait que les étudiants ont vandalisé des biens privés en rentrant sur le campus.



#Lubumbashi : la police tire des gaz lacrymogènes sur le unilu. pic.twitter.com/wpasBtQcJ1 Didier Mukaleng M. (@MUKALENGM) 27 janvier 2019

Ce sont probablement ces casseurs - même si j’ai aussi vu des manifestants pacifiques de mon côté - qui ont entraîné une intervention policière. Mais il faut savoir que dans l’ancien système [le gouvernement de Joseph Kabila, NDLR], la police était très puissante, et on peut y voir une forme de continuité de cela. Effectivement, ces tirs de sommation pourraient faire partie "d’actions ordinaires" de la police, ce n’est pas peut être pas exagéré d'avancer cela. Mais je crois qu’il y a également un signal fort de la part du gouvernement. Avant, on félicitait la police d’avoir ramené l’ordre, même si elle avait fait usage de la force. Là, la présidence a condamné ces violences avec un discours ferme.

La présidence promet de faire respecter la "rigueur de la loi"

Communiqué de la @Presidence_RDC sur l'incident malheureux survenu à #Lubumbashi dimanche 27 janvier 2019. pic.twitter.com/6Xd6Ib8bfh Kelly Stony Nkute (@Kelly_Stony1703) 28 janvier 2019

Situation tendue ce lundi matin autour du campus de #Lubumbashi. Route Kasapa barrée. Les étudiants refusent tout passage par le campus. Pas de transport donc. #RDC pic.twitter.com/E7GZZBHj1Q Didier Mukaleng M. (@MUKALENGM) 28 janvier 2019

Nouvelle revendication des manifestants à l'instant signalés 3n marche vers le centre-ville: les corps de leurs camarades tués. #Lubumbashi. #RDC Didier Mukaleng M. (@MUKALENGM) 29 janvier 2019

Pour Didier Mukaleng, journaliste et également Observateur à Lubumbashi, le récit des événements de dimanche mérite toutefois d’être "nuancé" :Dans un communiqué dimanche, le directeur de cabinet du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, a en effet annoncé l’ouverture d’une enquête "diligentée par le gouvernement sans délai" et assuré que le ministre de l’ESU (Enseignement supérieur et universitaire) serait entendu afin "d’établir les responsabilités"."Selon les rapports concordants, un commissaire supérieur principal de la Police nationale congolaise, nommé Yaweh Bertin, a ordonné de tirer sans sommation sur les paisibles étudiants alors qu'ils sortaient d'une audience avec le Gouverneur", poursuit le texte. Cet officier sera "déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi".La présidence note par ailleurs que la décision ministérielle portant sur le réajustement des frais académiques était “suspendue”. Après les manifestations de dimanche, la fourniture d’eau et d’électricité a également été rétablie sur le campus de l’Unilu.Mais lundi matin, les étudiants sont retournés dans la rue, notamment pour dénoncer le coût des transports. Dans le centre-ville de Lubumbashi, les commerces et entreprises avaient précipitamment fermé par peur de nouveaux affrontements . Le calme est finalement revenu dans l’après-midi.Ce mardi encore, les étudiants ont entamé leur troisième jour de manifestation, cette fois notamment pour demander justice pour leurs camarades décédés.