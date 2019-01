Imagens da barragem de Brumadinho. Crédito: WhatsApp/Reprodução pic.twitter.com/PgNnbvYg1M Estado de Minas (@em_com) 25 janvier 2019

mais imagens impressionantes da tragédia em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. pic.twitter.com/902chrfPqx iBeloHorizonte (@iBeloHorizonte) 25 janvier 2019

Mais imagens do rio de lama resultante do rompimento da barragem em #Brumadinho estão circulando na internet. pic.twitter.com/iEJ5325zup RENOVA (@RenovaMidia) 25 janvier 2019

Cidadão registra parte do estrago causado pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em #Brumadinho, Minas Gerais. pic.twitter.com/dLVhacXcmF RENOVA (@RenovaMidia) 25 janvier 2019

Des mises en garde contre d'autres cas de rupture

Le barrage minier de Córrego do Feijão, du groupe brésilien Vale, a cédé vendredi 25 janvier en début d’après-midi à Brumadinho, dans l’État de Minais Gerais, au sud-est du Brésil. Plusieurs images prises par des habitants et relayées sur les réseaux sociaux par des médias locaux montrent une immense coulée de boue se déverser aux alentours de Brumadinho.Selon le dernier bilan provisoire ce lundi 28 janvier, 60 personnes sont mortes et près de 300 sont portées disparues dans cette catastrophe. Alors que les causes de la catastrophe n'ont toujours pas été établies, l'entreprise Vale a assuré que le barrage de 86 mètres de haut et ayant la capacité de retenir 12 millions de mètres cubes de résidus miniers avait été inspecté récemment.Ces images aériennes diffusées par les pompiers révèlent l’ampleur de la catastrophe. On y voit un large fleuve de boue recouvrant la végétation, mais aussi des routes et des habitations."Il n’y a plus rien", témoigne également un habitant en filmant le paysage de désolation face auquel il se trouve.Au Brésil, ces images rappellent celles d’une autre catastrophe. En 2015, la rupture du barrage du Fundão, qui retenait 56,6 millions de mètres cube de déchets d’une mine de fer, avait provoqué une gigantesque coulée de boue toxique de Mariana, dans le Minas Gerais, jusqu’aux côtes de l’État voisin d’Espírito Santo.En empruntant le cours du Rio Doce , le cinquième fleuve le plus important du Brésil, cette coulée avait tué 19 personnes, dévasté la faune, la flore et englouti trois villages. Ce barrage appartenait aussi à Vale, en copropriété avec l'anglo-américain BHP.En novembre dernier, trois ans exactement après ce désastre, le Mouvement des personnes affectées par les barrages (MAB) avait organisé une marche retraçant le parcours de la "vague rouge" pour dénoncer un "crime environnemental impuni", faute de véritables "réparations". Interrogée à ce sujet par notre rédaction, Tchenna Maso, juriste et militante au sein du MAB, avait également mis en garde contre d’autres cas de rupture.