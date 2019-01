Le sujet pourrait presque être qualifié de banal tant il est récurrent, si toutefois il n’était pas aussi grave : encore une fois, la zone industrielle chimique de Gabès, dans le sud-est de la Tunisie, est à l’origine de rejets qui alarment, à juste titre, la population qui vit dans la crainte des conséquences sanitaires et écologiques des activités de ce complexe.



En cette matinée du mardi 22 janvier, c’est une fumée orange-jaunâtre qui s’est échappée des cheminées de l’une des usines du complexe industriel du Groupe chimique tunisien (GCT), provoquant des cas de difficultés respiratoires. Il s’agit d’une entreprise publique, qui a implanté un de ces complexes à proximité de la ville de Gabès, à 400 kilomètres au sud de Tunis, en 1972, et qui produit, exporte et traite le phosphate naturel pour le transformer en engrais chimique destiné à l’agriculture intensive.





Vidéo tournée mardi, montrant la fumée s'échappant d'une cheminée de l'usine du GCT.





Vidéo tournée en direct, avec la mention "Ghannouch maintenant", Ghannouch étant une petite commune de l'agglomération de Gabès.





À la gare de transport de marchandises et de phosphate de Ghannouch, près de la ville de Gabès, les pompiers sont intervenus pour secourir des employés qui ont souffert d’une détresse respiratoire, après l’émanation de gaz des cheminées de l’usine.



Le lendemain, deux manifestations ont eu lieu, l’une à Gabès, l’autre à Tunis, réunissant les habitants en colère :





Vidéo de la manifestation qui a eu lieu, l'après-midi du mercredi 23 janvier, à Gabès. Parmi les slogans criés par les participants, on entend : "Le peuple veut le démantèlement des unités !" et "Gabès, Gabès, tu es opprimée par la pollution et le gouvernement !"



En août 2018, des centaines de poissons avaient été empoisonnés à Chott Essalem, toujours à proximité de la zone industrielle du GCT, à cause d’une opération de dégazage.



>> LIRE SUR LES OBSERVATEURS : Poissons morts sur les côtes tunisiennes :"L’usine voisine tue toute vie maritime"