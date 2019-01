"Du jamais vu ! Le Club de football allemand Borussia Dortmund célèbre le Maouloud [la naissance du prophète, NDLR] dans un Stade archi-comble. A partager largement waay", écrit notamment un internaute sur Facebook fin novembre 2018. Sa vidéo, sur laquelle du texte mentionnant le club allemand a été ajouté, a depuis été partagée plus de 6 000 fois.Grâce à une recherche par image inversée (voyez comment faire ici ), il est possible de retrouver rapidement l’origine de la vidéo, notamment dans cet article du site Ilmfeed Cette dernière date du 20 février 2015 et a été tournée à Jeddah, en Arabie saoudite. À l’époque, les supporters du club Al Ittihad avaient mis en place ce tifo – c’est-à-dire quand un groupe de supporters dessine un dessin ou un message à l’aide de pancartes colorées - en l’honneur du prophète. On peut lire sur leur message : "Ô messager de Dieu, mon bien-aimé" et les entendre chanter une chanson traditionnelle à la gloire de Mahomet, la Tala Al Badru ‘Alayna.L’intox joue sur le fait que les supporters de Dortmund sont connus pour leur ferveur au sein de leur stade Signal Iduna Park, notamment dans la tribune sud, surnommée le "mur jaune".