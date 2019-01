Ce genre de violences n’est pas nouveau. De nombreux enfants vendeurs de rue en ont été victimes. Mais ces dernières années, les médias ont commencé à s’intéresser à ces agressions, car elles sont de plus en plus documentées en vidéo. Dans le cas le plus récent, il apparaît que les deux enfants sont afghans. Mais tous les vendeurs de rue ne le sont pas. Il y des Pakistanais et beaucoup d’Iraniens aussi. Les agents municipaux ne reçoivent aucune formation sur la façon dont il faut se comporter avec ces enfants. Comme beaucoup de gens, ils ont des préjugés sur les enfants vendeurs de rue. Ils croient que ces enfants amassent beaucoup d’argent, qu’ils donnent ensuite à un chef. Certains pensent aussi que leur business n’est qu’une couverture pour vendre de la drogue. Alors que la vérité, c’est que la plupart de ces enfants sont issus de familles très pauvres. Alors, ils aident simplement leurs parents afin qu’ils puissent joindre les deux bouts.

"La réaction positive du maire nous donne de l’espoir pour l’avenir" Malheureusement, les gens qui ont un certain pouvoir, et qui ont aussi des préjugés négatifs sur ces enfants, peuvent devenir violents avec eux. Cette violence n’est pas systématique de la part des agents municipaux. Elle est néanmoins fréquente car ils ont un sentiment d’impunité. Il arrive aussi que ces enfants soient violentés par des citoyens ordinaires. Nous avons un besoin urgent de renforcer la législation pour prévenir ces abus, et il faut aussi former tous ceux qui sont amenés à fréquenter ces enfants dans le cadre de leur profession, afin qu’ils les traitent avec bienveillance. Le récent cas de Kerman est encourageant. La réaction positive du maire nous donne de l’espoir pour l’avenir. Si l’auteur des violences vient à être condamné par la justice, cela deviendra un exemple.

Selon une enquête réalisée en 2017 dans six provinces iraniennes par une université de Téhéran, 90 % des enfants vendeurs de rue sont des garçons. La moitié d’entre eux ont quitté l’école pour aider leurs familles. Les mauvaises conditions météo, la faim et la violence sont les plus grosses difficultés auxquelles ces enfants doivent faire face, souligne encore l’étude.