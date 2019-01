Des centaines de morts

Des centaines de maisons brûlées

Le bureau de la Ceni a été brûlé à la mi-décembre, dans la ville de Yumbi.





Concernant le nombre de personnes tuées, le bilan varie selon les sources et reste provisoire. Mais selon le gouverneur de la province, "plus de 90 % seraient des Banunu".Le colonel Olivier Gasita évoque un total de 534 morts. Il indique que 415 cadavres ont été retrouvés, dont 230 à Bongende, 166 dans la ville de Yumbi, 12 à Nkoko et 7 à Kambandi. Il ajoute que 119 autres personnes auraient été tuées, d’après les chefs locaux, mais que leurs corps n’auraient pas été retrouvés. Un habitant de Yumbi, membre de la société civile, avance des chiffres similaires.De son côté, le Bureau des Nations unies pour les droits de l'homme estime qu’au moins 890 personnes auraient été tuées et 82 blessées. Il estime toutefois que le nombre de victimes est probablement "plus élevé". C’est également ce que pensent Jean P., notre Observateur, ainsi que le père Norbet Longota, interrogé par RFI , dans la mesure où plusieurs personnes ont été brûlées, se sont noyées ou ont été jetées dans le fleuve Congo.Notre rédaction a vu plusieurs photos montrant des hommes, des femmes et des enfants morts, blessés ou brûlés, vraisemblablement prises entre le 16 et le 17 décembre à Yumbi, bien que nous n’ayions pas encore pu toutes les authentifier formellement. Mais Sophie Sabatier, de l’ONG Médecins sans frontières, qui s’est rendue sur place dès le 22 décembre, ainsi que Michel B., médecin à l’Hôpital général de référence de Yumbi, confirment avoir vu des personnes blessées par arme blanche, par balles ou encore brûlées.De nombreux dégâts matériels sont également à déplorer. "Dans la ville de Yumbi, nous avons vu des maisons détruites dans les quartiers sud de Bolu et Moyi. On parle de 400 maisons détruites", raconte Sophie Sabatier (Médecins sans frontières). Ces chiffres correspondent à ceux avancés par le Bureau des Nations unies pour les droits de l'homme : "Quelque 465 maisons et bâtiments ont été incendiés ou pillés, dont deux écoles primaires, un centre de santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la Céni."Un habitant de Yumbi, membre de la société civile, évoque quant à lui 698 maisons brûlées dans la ville de Yumbi, 270 à Bongende et 235 à Nkolo.