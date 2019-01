En tant qu’anciens consommateurs, on est mieux placés pour alerter, pour témoigner et dire que ce n’est pas une chose qu’on peut goûter pour mieux s’en passer. Le fait que cette campagne soit menée par des journalistes a permis de faire avancer les choses un peu plus loin. Je crois que nos mauvaises expériences peuvent influencer les jeunes à ne pas essayer la drogue. #BurundiSansBoost a fait ouvrir les yeux sur un fléau qu’on essayait d’ignorer. Il n’y aucun addictologue au Burundi, il n’y a pas de centre de réhabilitation. Le centre psychiatrique de Kamenge à Bujumbura prend en charge des toxicomanes mais ce n’est pas vraiment adapté. L’année dernière, nous avons obtenu l’ouverture de deux "centres de convivialité "- un à Bujumbura et un autre à Gitega [centre du pays] - grâce à un financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce sont des espaces de prévention et de dépistage qui répondent avant tout aux problématiques de VIH liées à la prise de boost par injection mais qui ne permettent pas un accompagnement spécifique des personnes dépendantes. En juin 2018, le ministère de la sécurité publique a promis d’étudier la mise en place d’un centre de désintoxication. Par ailleurs nous militons pour la dépénalisation de la méthadone qui permet de traiter la dépendance à l’héroïne.

''.@BurundiSecurity invite la population surtout celle œuvrant ds la lutte contre l'usage des drogues, de conjuguer leurs efforts pr combattre ce fléau. Le #Burundi prévoit construire un centre de traitement des victimes des drogues, leur accompagner en termes de médicaments'' pic.twitter.com/nQupgiaih7 Ikiriho (@Ikiriho) 28 juin 2018

Pour la campagne #BurundiSansBoost, Yaga a fait intervenir lors de chaque débat des membres de la Burundian Association of People who Used Drugs ( BAPUD), une association d’anciens consommateurs, particulièrement de drogue par injection, qui s’inscrit dans une démarche de réduction des risques et de prévention par les pairs. Son coordinateur, Richard Nininahazwe, a vu dans cette campagne une occasion inédite au Burundi de faire parler du boost :