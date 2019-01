Emadh Badawi, poète et écrivaine soudanaise, a participé à ces transformations en créant des pots de fleurs stylisés grâce à ces bombes lacrymogènes récoltées dans les rues de Khartoum. Elle y a gravé des noms de quartiers de la ville où elle les a trouvés : Khartoum Nord, Bahri , Oum Dormane ou encore Bashdar.

Elle explique :

L’histoire de ce pot de fleur est plutôt amusante : j’étais en train de manifester, et j’ai réalisé que c’était l’anniversaire de mon fils aîné, qui fêtait ses 11 ans, et que je n’avais pas trouvé de cadeau. Nous avons beaucoup parlé de ce qu’il se passe en ce moment : je lui ai expliqué que lorsque j’avais son âge, c’était déjà le même président qui était au pouvoir. J’ai cherché un cadeau dont il pourrait se rappeler et qui symboliserait la période que nous vivons.

Puis j’ai trouvé ces bombes, encore chaudes, et je les ai ramassées. J’y ai écrit les noms des quartiers où je les avais trouvées, et mon fils m’y a aidé. Il voulait à l’origine une guitare, mais il a adoré ce cadeau qui correspond à un moment de notre histoire.

Nous sommes des manifestants pacifistes. Ces derniers jours, dans les rues, nous avons simplement chanté pour le changement, et nous avons fait face à la répression sous toutes ses formes. Pour moi, transformer ces douilles en pots de fleur, c’est une façon d’appeler à la cohésion nationale envers les autorités pour qu’ils n’affrontent pas leur peuple.