Ronal Mendoza Coaquira est un Péruvien qui vit dans la province de Chumbivilcas. Il gère "Fameco Producciones", une société de production de contenus audiovisuels.

Actuellement, les combats de "Takanakuy" ont lieu à deux moments distincts de l’année dans la province de Chumbivilcas, lors de festivités religieuses. Tout d’abord, il est possible d’en voir un peu partout à la fin de l’année, au moment de Noël [et jusqu’à janvier, NDLR]. De plus, on peut également assister à des combats fin juillet, à l’occasion d’une autre fête religieuse, mais à un seul endroit.

Les combats ont généralement lieu près d’une chapelle ou d’une église, sur un terrain plat, où il y a de l’espace pour les spectateurs. Ils se déroulent à l’intérieur d’un cercle, qui s’ouvre lorsqu’une personne veut participer. N’importe qui peut participer.

Les combats peuvent durer 30 secondes, 1 minute, mais rarement plus de 2 ou 3 minutes. La principale règle, c’est qu’il est interdit de frapper quelqu’un se trouvant déjà au sol. De plus, il est désormais également interdit de porter des chaussures avec des parties en acier ou d’avoir des objets coupants dans les mains. Avant que le duel ne commence, des "ronderos", qui font office d’arbitres, vérifient d’ailleurs toujours les chaussures et les mains des gens. [Les "ronderos" sont des membres de "Rondas campesinas", des organisations d’auto-défense principalement actives dans les zones rurales du Pérou, NDLR.] Leur principal rôle est d’arrêter le combat dès qu’ils voient qu’une personne est dominée par l’autre.