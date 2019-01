J'ai traversé le pont de la ville dimanche matin et j'ai vu beaucoup de carpes qui flottaient sur l’eau. Elles remontent parfois à la surface mais là, c’était inhabituel. J’ai arrêté ma voiture pour jeter un œil et j’ai vu des poissons morts à la surface. Je l’ai signalé aux responsables des pêcheries car ce n’est pas la première fois que nous voyons des poissons morts dans la rivière. Ils m’ont demandé de monter dans mon bateau et d’aller y voir de plus près.







Les poissons étaient morts le dimanche et ils ont commencé à flotter le lendemain. Le lundi, c’était un carnage dans la rivière. D’autres se sont mis à remonter à la surface le mardi. Ce doit être l’une des plus grandes catastrophes environnementales que nous ayons connue dans le bassin Murray-Darling.

Nous avons un réseau de lacs au milieu de la rivière Darling, et les autorités ont drainé l’eau des lacs. Nous aurions dû avoir des réserves d’eau pour cinq à six ans, mais elles ont été épuisées deux fois en quatre ans.



Capture d’écran d’une vidéo publiée sur Facebook par un habitant de Menindee.

“On draine l’eau et on attend qu’il pleuve… mais il n’a pas plu”

Les autorités drainent les lacs pour utiliser l’eau autre part, notamment pour l’irrigation ou pour encourager la reproduction des poissons à d’autres endroits de la rivière. Quelle ironie quand on voit aujourd’hui que le drainage de l’eau a eu pour conséquence de tuer un million de poissons. C’est ridicule.



Il faut que l’eau soit en mouvement pour y maintenir de l’oxygène, mais le fait d’avoir perdu de l’eau à cause de la sécheresse empêche cela et les bassins sont devenus stagnants. De plus, en pleine sécheresse, la lumière ainsi que la chaleur amènent à une prolifération des algues bleues-vertes dans l’eau. Lorsque ces algues meurent, elles éliminent aussi de l’oxygène.



C’est pour cela que les poissons meurent - parce qu’il n’y a plus d’oxygène dans l’eau. On draine l’eau et on attend qu’il pleuve… mais là il n’a pas plu. C’est aussi simple que cela.

Photo prise par notre Observateur. Cette morue de Murray morte mesure près d’un mètre de long.

Ici, c'est la cambrousse australienne. Les agriculteurs en amont et en aval dépendent de la rivière Darling pour l’élevage, l’irrigation et leur usage domestique. Mais pour moi, c’est parce qu’il fallait de l'eau ailleurs, là où il y a plus de monde et d’électeurs que les politiciens ont vidé la rivière.



La communauté locale est en colère. La morue de Murray est une espèce en voie de disparition et surtout, c’est un poisson australien emblématique. Tout pêcheur rêve d’attraper une morue de Murray. Certains de ces poissons ont 80 ans et sont plus âgés que les habitants de la ville ! Ça touche vraiment les habitants.

Photo prise par notre Observateur et montrant des poissons morts dans la rivière Darling.

La morue de Murray, la perche dorée et la perche argentée sont des poissons originaires du bassin de Murray. Et nous n’avons pas seulement tué des poissons, mais aussi leur nourriture - les plus petits poissons. On récupère des poignées de petites crevettes hors de l’eau. Et les poissons morts puent. C’est répugnant.