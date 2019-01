Depuis début janvier, des articles de médias africains relayés plusieurs centaines de fois sur les réseaux sociaux affirment que des soldats maliens auraient profités d’un stage au Canada pour disparaître. L’armée malienne a démenti, niant la présence de militaires maliens en formation dans ce pays. Cette rumeur est née sur un site parodique.



Plusieurs sites Internet comme Bamada.net, au Mali, ou Libreopinionguinee.com, en Guinée, ont publié des articles les 5 et 7 janvier titrant : "200 soldats maliens en stage de formation antiterroriste au Canada se sont volatilisés dans la nature”, allant même jusqu’à avancer que 80 d’entre eux ont demandé l’asile politique.

Le colonel Diarran Koné, directeur de la Direction de l’information et des relations publiques des armées maliennes (Dirpa), qualifie ces articles de "montage grotesque"et affirme qu’"il n’y a pas de soldats maliens concernés par cette situation".

Le porte parole de la Défense nationale canadienne affirme "ne connaître aucun demandeur d’asile ", ajoutant que "s’il y avait 200 personnes échappées au Canada, nous en aurions entendu parler". Il précise toutefois que cinq militaires maliens ont bénéficié du Military Training Assistance Program (MTAP), un dispositif de formation dispensé par l’armée canadienne à destination de pays non-membres de l’Otan.

Le contenu de ces publications est un copié-collé d’un article paru le 1er janvier sur le site parodique 24Jours.com / "Journal des insolites", dont la rédaction des Observateurs a souvent parlé.



Capture d'écran de l'article publié le 1er janvier sur 24jours.com

Un site qui ne révèle sa nature parodique que dans ses conditions d'utilisation



À première vue, rien n’indique sur la page d’accueil du site 24jours.com qu’il soit parodique. Il faut aller lire ses "conditions d’utilisation" pour que lire qu’il assume "toute la responsabilité de la nature satirique de certains de ses articles et de la nature fictive de certains contenus", enjoignant même ses lecteurs à "regarder France 24, CNN, BBC, RT, Euronews, etc. (...) si vous voulez des infos vérifiées".



La photo utilisée en illustration de l’article de 24jours, sans qu’il soit indiqué en légende si elle est censée montrer des soldats maliens ou non, a déjà été utilisée dans de nombreux articles par le passé. L’occurrence la plus ancienne trouvée par notre rédaction grâce à une recherche par image inversée (cliquez ici pour savoir comment faire)date de 2013, elle avait alors été publiée dans un article traitant de "soldats béninois au Mali". Cette image n’a donc rien à voir avec l’histoire racontée par l’article de 24jours.com, selon lequel ces soldats aurait été envoyés aux Canada "depuis le mois de novembre".



Contactée par la rédaction des Observateurs, la directrice de Libreopinionguinee.com affirme ne pas avoir été courant de l’origine parodique de l’article. En fin de journée, mercredi 9 janvier, la fausse information était toujours présente sur le site.