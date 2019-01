Notre Observateur, Noureddine Ben Cheikh, est en contact avec plusieurs éleveurs dans la région. Il raconte :

"Un vétérinaire pour 500 000 moutons"



Larbi Tahar, un autre éleveur de la région d'El Abiodh Sidi Cheikh, a été plus chanceux. Il ne compte aucune perte, car il a isolé son cheptel dans une clôture. Il déplore toutefois le manque de moyens dont disposent les éleveurs face à l’épidémie.

Afin d’éviter qu’ils se mélangent avec les bêtes des autres éleveurs, je maintiens mes moutons à l’écart dans un enclos. J’évite ainsi de les emmener dans les pâturages afin qu’ils ne se mélangent pas aux bêtes des autres éleveurs.

Je me suis rendu au centre vétérinaire géré par le ministère de l’Agriculture il y a quelques jours, et ils m’ont dit que les vaccins n’étaient pas disponibles. La région d'El Abiodh Sidi Cheikh compte un seul vétérinaire pour un cheptel estimé à 500 000 têtes, et en plus il n’a pas de véhicule."