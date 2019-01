Son personas? Tantos? Es real? Cómo se puede ser tan irrespetuoso. Con una mujer, un bebé y su llegada al mundo que debería ser en un ambiente de paz y silencio. Me indigna Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 2 janvier 2019

Le "marathon", organisé par le journal Prensa Libre dans plusieurs maternités du pays, est devenu une tradition. Et on peut désormais voir l'intérieur des salles d'accouchement sur les réseaux sociaux. Au début du mois de janvier, deux vidéos du concours ont été publiées. Filmées dans des hôpitaux différents, elles montrent chacune des dizaines de professionnels de la santé fêter la naissance d'un bébé quelques secondes après le passage à la nouvelle année.L'un des hôpitaux a confirmé à France 24 que les participantes avaient donné leur accord au préalable. Mais les images de scènes de liesse dans les salles d'accouchement ont tout de même choqué certains internautes. "Comment est-il possible d'être aussi irrespectueux pendant un accouchement ? Cela m'indigne", commente une utilisatrice de Twitter sous l'une des vidéos.