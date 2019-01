Plusieurs militaires ont pris le contrôle de la Maison de la radio de Libreville, au Gabon, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2019 et ont appelé les Gabonais au soulèvement national. Dans l’après-midi, lundi 7 janvier, les autorités ont annoncé avoir neutralisé "les cinq militaires" mutins. Les habitants de Libreville ont entendu de nombreux coups de feu et certains se sont rués dans les magasins pour faire des réserves en cas d’affrontements prolongés. Privés de toute connexion Internet depuis le début de la matinée, nos Observateurs ont témoigné par téléphone sans pouvoir nous transmettre leurs images.



Sur le boulevard Triomphal, où sont situés plusieurs ministères gabonais, l’Assemblée nationale et le Sénat, plusieurs militaires ont tenté de lancer un mouvement insurrectionnel contre le pouvoir d’Ali Bongo en prenant le contrôle de la Maison de la radio, qui abrite les studios de télévision et de radio nationaux. Lors d’une allocution filmée et radiodiffusée, le lieutenant Ondo Obiang Kelly, commandant-adjoint de la Garde républicaine (GR) a appelé à un rassemblement devant l’Assemblée nationale, à quelques mètres de la maison de la radio. Selon les autorités, il a été arrêté dans l’après midi avec deux mutins, deux autres ayant été tués.



Plusieurs de nos Observateurs à Libreville ont décrit avoir entendu des coups de feu, vu des effectifs importants des forces de l’ordre patrouiller dans les rues et un hélicoptère survoler la ville à basse altitude.