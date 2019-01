Le 12 décembre dernier, un policier égyptien a tué deux coptes – un père et son fils – dans la province de Minya (centre). Pourtant, l’affaire n’a pas défrayé la chronique. Une négligence ? Dans une Égypte où la presse est de plus en plus muselée, ce silence servirait plutôt à ne pas contredire le discours officiel sur les minorités, analyse notre Observateur.



Les coptes égyptiens, et plus particulièrement ceux du gouvernorat de Minya, garderont un souvenir douloureux des derniers mois de l’année 2018 : le 2 novembre, un bus de pèlerins se rendant au monastère de Saint-Samuel, à Minya, a été ciblé par un attentat de l’organisation État islamique, faisant sept morts et 19 blessés. La colère des membres de la communauté – y compris les autorités religieuses – est alors grande car, en mai 2017, un attentat similaire avait été perpétré sur la même route, faisant 29 morts.



Moins d’un mois et demi plus tard, et toujours à Minya (245 kilomètres au sud du Caire), deux ouvriers du bâtiment coptes – Imad al-Maqdis, 49 ans, et son fils David, 21 ans – ont été victimes de coups de feu tirés par un policier durant son service, et dont la mission consistait… à garder l’église du quartier.



Deux vidéos documentent le double meurtre : les premières images sont extraites d’une caméra de surveillance, filmée ensuite par un téléphone portable, et l’on y voit le moment où le policier tire sur les deux hommes. La seconde a été filmée juste après par un riverain, depuis un immeuble voisin. Le policier y prétend que les deux hommes avaient essayé de lui prendre son arme de service, mais les images de la caméra de surveillance ont mis à mal sa version. En réalité, l’agent avait perdu son sang-froid durant son échange avec les deux ouvriers et a tiré sur eux.





Sur cette première vidéo venant de la caméra de surveillance et filmée ensuite avec un portable durant une séance de visionnage, on voit le policier, en haut de l'écran à gauche, parler d'abord avec le fils avant que les deux hommes soient rejoints par le père, à 1'35.





Vidéo filmée juste après le meurtre des deux hommes, gisant dans une marre de sang, par un habitant d'un immeuble voisin. À 0'25, on entend le policier dire :"Ils voulaient me prendre mon arme !".



Si l’attentat du mois de novembre avait été largement commenté et dénoncé par des personnalités officielles – ministres, parlementaires –, dont certains ont même assisté aux funérailles des victimes, il n’en a pas été de même pour ce double meurtre. En effet, les quelques médias égyptiens qui relatent l’affaire dans les jours qui suivent sont principalement des médias communautaires coptes, comme la chaîne Mesat TV. Seule la chaîne égyptienne al-Sharq TV en avait parlé… mais elle émet de l’étranger. Ce n’est qu’après l’inculpation officielle de l’agent de police le 18 décembre – que d’aucuns imputent aux remous de l'affaire sur les réseaux sociaux – que quelques sites égyptiens relayent l’information, en se contentant de reproduire le communiqué du procureur.





Décision du procureur général de la mise en examen du policier accusé du meurtre des deux coptes.



Dans un tweet publié au lendemain de ces meurtres, l’archevêque de Minya, le Père Macarius, avait cependant déclaré que "ce qui s’est passé hier est plus grave que l’attentat du monastère Saint-Samuel, qui était l’œuvre de nos ennemis à tous. Alors que l’agression d’hier est le fait d’un membre du ministère de l’Intérieur, qui est censé protéger les gens et les institutions" :