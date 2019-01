Dans les villes congolaises de Beni et Butembo, des groupes de jeunes ont organisé des simulacres d’élection, alors que les scrutins présidentiel et législatifs y étaient annulés pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Un pied de nez à la décision des autorités.



Dans certaines localités du Nord-Kivu, région congolaise située dans l’est du pays, les élections présidentielle et législatives ont été reportées de plusieurs mois par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) le 26 décembre 2018. S’en sont suivis plusieurs jours de manifestations, les habitants de Beni et Butembo s’estimant injustement privés de leur droit de vote.

Le 23 décembre, les Congolais ont été appelés à élire leur président, qui doit venir remplacer Joseph Kabila, au pouvoir depuis 17

ans, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux. Ce scrutin a finalement été reporté au 30

décembre pour l’ensemble du pays à l’exception de Beni, Butembo et Yumbi, pour des raisons sécuritaires et sanitaires.