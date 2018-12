#RDC #Présidentielle La @cenirdc annonce que le scrutin n’aura pas lieu le 30 décembre à Beni, Butembo et Yumbi, pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Thomas Nicolon (@ThomasNicolon) 26 décembre 2018

La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo (Céni) a annoncé mercredi 26 décembre que le scrutin présidentiel n’aurait pas lieu le 30 décembre [comme prévu partout dans le pays] à Beni et Butembo dans l'est du pays, et à Yumbi, dans l'ouest. Elle a cependant maintenu les trois élections (présidentielles, législatives et provinciales) dans le reste du pays, avec "publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle" le 15 janvier 2019 et prestation de serment du nouveau président le 18 janvier. Dans son communiqué , la Céni précise que ce report à Beni et Butembo est justifié par la "persistance de l'épidémie à virus Ebola qui continue de sévir dangereusement" ainsi que "la menace terroriste qui plane sur cette région avec des actes criminels récurrents perpétrés par des bandes et milices armées".En ce qui concerne Yumbi, la Céni évoque des "incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018" qui ont "occasionné un déplacement massif des populations” et "la destruction de tous les matériels et documents électoraux".