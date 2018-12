Au marché de Thiaroye, ce manutentionnaire porte cinq sacs de 25 kilos d’oignons pour charger un camion - Vidéo prise par Camara Mahmoud.

Sur le marché de Thiaroye, un des plus importants pour les fruits et légumes à Dakar , tout le monde les connaît. Ils sont jeunes, originaires d’Afrique de l’Ouest – surtout de Guinée – et ils gagnent leur vie en se cassant le dos. Par groupe de cinq ou six personnes, ces manutentionnaires informels attendent l’arrivée des camions pour proposer leurs services aux conducteurs. Le système est simple : plus ils chargeront de sacs, plus ils seront payés.Camara Mahmoud vit à Dakar depuis six mois. Il arrive de Guinée et travaille comme infirmier au poste de santé de Thiaroye, à côté du marché. Venu pour saluer un de ses amis manutentionnaires, il filme un des porteurs qui multiplie les allers-retours entre l’entrepôt et le camion avec plus de 100 kilos de sacs d'oignons calés sur la nuque et les épaules.