Mais pour Lahcen, il s’agit d’un problème plus large de santé publique

:

Ces vendeurs n’ont aucune difficulté à écouler leurs stocks, et ce pour deux principales raisons : d’abord, les prix sont beaucoup moins chers dans la rue. Une boîte de paracétamol coûte par exemple 400 francs CFA en pharmacie [soit 60 centimes d’euros], mais on peut l’acheter à 100 francs dans la rue. Ensuite, je n’ai pas vu personnellement, à la campagne ou dans les petites villes de province, des pharmacies qui respectent réellement les standards de protection et de conservation des médicaments, loin de la chaleur, de l’humidité, etc. Les gens se sont donc habitués à se fournir en médicaments dans de mauvaises conditions, et ils ne voient pas trop la différence entre la pharmacie ou les vendeurs ambulants.

Cela reflète le manque de sensibilisation qu’il y a au Niger sur les questions de santé publique, qui est aussi un manque d’infrastructures. Il est notamment très fréquent ici que les gens n’aillent même pas voir un médecin, car cela demande du temps et de l’argent, et préfèrent s’adresser directement aux vendeurs de rue. De toute façon, les médecins eux-mêmes ne sont pas toujours fiables : des proches sont allés se soigner en Algérie, et là-bas on s’est étonné des erreurs médicales et de diagnostic qui ont été faites.